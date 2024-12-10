Konakpınar Gençlik Merkezi Oryantiring Sporcuları için Kamp Alanı Olacak

Balıkesir'deki Konakpınar Gençlik Merkezi'nin oryantiring sporcuları için kamp alanı olması için protokol imzalandı.

Konakpınar Gençlik Merkezi, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler arasında imzalanan protokolle milli takım ve kulüpler için özel bir kamp alanı olarak kullanılacak.

İmza töreninde konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, anlaşmanın Türk sporuna hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah bu işin sonucunda da keyifli sonuçlar alırız ve hep birlikte güzel bir düzen oluşur." dedi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler de kamp alanından milli takım ve kulüplerin yararlanacağını belirterek, "Yapılacak yeni harita çalışması ve alacağımız yeni bir sistem ile burada bir sabit parkur kurarak kulüplerimizin arzu ettiği takdirde istedikleri zaman içinde burada antrenman yapabilmesi çalışmalarını sürdürmüş olacağız. Kendilerine bu konularla ilgili sonsuz şükranlarımızı ifade ediyor ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.