Haberler

Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli merkezli düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, 9 ilde 24 şüpheliden 19'u tutuklandı. Şüphelilerin, kripto yatırım firmalarının yöneticileri olarak kendilerini tanıtıp dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ülke genelinde kendilerini, yabancı kişiler adına çıkarılmış hatlar üzerinden kripto yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtan şüphelilerin dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüphelilerin, müştekilere "MATRİX-5" isimli sahte şirkete ait uygulamayı indirttikleri, gelen paraları kripto hesaplarına aktardıkları, ardından kurdukları paravan altın şirketlerine ait banka hesaplarına havale ettikleri ve Kocaeli'nin Gebze ilçesi ile Şanlıurfa'daki kuyumculardan fiziki altın alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Dosya kapsamında belirtilen yöntemle Kocaeli'deki iki müştekinin, şüphelilerin hesaplarına 7 milyon 115 bin 46 lira aktardığı belirlendi.

Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 zanlı yakalandı. Ayrıca elde edilen deliller doğrultusunda Şanlıurfa'da 1 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurları ve çok sayıda materyal incelenerek işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

