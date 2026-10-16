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Kırklareli'nde sağlıklı beslenme toplantısında aşçılara hijyen eğitimi kararı alındı

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Kırklareli'nde sağlıklı beslenme toplantısında aşçılara hijyen eğitimi kararı alındı
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Kırklareli'nde İl Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu toplantısında aşçı ve yardımcılarına tuz-şeker azaltımı ve hijyen eğitimi verilmesi kararlaştırıldı. KYK yurtlarındaki öğrenciler için Gençlik ve Spor Müdürlüğüyle 'Mahallemde Hareket Var' işbirliği yapılacak.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce İl Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda Dr. Safiye Ali Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Toplum sağlığını korumak amacıyla toplu yemek üretimi yapan tesislerdeki aşçı ve aşçı yardımcılarına yönelik tuz ve şeker tüketiminin azaltılması, hijyen konularında eğitim verilmesi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin "Mahallemde Hareket Var" etkinliğine katılım sağlamaları amacıyla Gençlik ve Spor Müdürlüğüyle işbirliği yapılmasına karar verildi.

Kaynak: AA
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