Kırklareli Bölgesel Destek Sıralamasında 3. Bölgeye Yükseldi

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Kırklareli, Trakya Kalkınma Ajansı'nın değerlendirmeleri sonucu bölgesel destek alanında 2. bölgeden 3. bölgeye terfi etti. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, bu değişimin tüm yatırımcılara hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Kırklareli'nin bazı ilçeleri 4. bölge desteğinden faydalanabilecek.

Kırklareli, bölgesel destek alanında 3. bölgeye yükseldi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya Kalkınma Ajansınca yapılan analiz ve talepler doğrultusunda ticaret alanında bölgesel destek paketinin değiştiğini belirtti.

Kırklareli'nin 2. bölgeden 3. bölgeye yükseldiğini aktaran Ilık, tüm yatırımcılara hayırlı olmasını diledi.

Ilık, açıklamasında, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi ile Pehlivanköy, Demirköy, Kofçaz ilçeleri ise alt bölge desteği sebebiyle 4. bölge desteklerinden faydalanabileceğini kaydetti.

Ayran günü etkinliği yapıldı

Lüleburgaz Lisesinde 50. yıl mezunlarına yönelik ayran günü etkinliği gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Atilla Arabacı, Lüleburgaz Lisesi Vakıf Başkanı Gürel Balkan, okul müdürü İsmail Yener ile 50 yıl önce okuldan mezun olan katıldı.

Etkinlikte öğrenciler tarafından müzik dinletisi yapıldı.

Programda pilav ve ayran ikram edildi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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