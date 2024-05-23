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Kırıkkale'de Zincir Marketlerde Denetim Yapıldı

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekipleri tarafından zincir marketlerde yapılan denetimlerde fiyat doğruluğu kontrol edildi ve kurallara uymayan marketlere uyarılarda bulunuldu.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekiplerince zincir marketlerde denetim yapıldı.

Yahşihan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un talimatıyla ilçedeki zincir marketlerde denetime çıktı.

Ekipler, denetimlerde ürünlerin kasa ve reyon fiyatlarını karşılaştırarak ürünlerin fiyat doğruluğunu kontrol etti.

Fiyat karşılaştırmasında uyuşmazlık olduğunu tespit eden iş yerleri hakkında tutularak, kurallara uymayan marketlere uyarılarda bulunuldu ve tarihi geçmiş ürünler de imha edildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve halk sağlığının korunması için marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Yahşihan Zabıta Ekonomi Güncel Haberler

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