Kırıkkale'de Hasat Şenliği Düzenlendi

Kırıkkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Hasat Şenliği" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bahşılı ilçesi Karaahmetli köyünde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Mehmet Makas, Kırıkkale'nin savunma sanayinin yanı sıra, tarım ve hayvancılık alanında da isim yapan, üreten bir şehir olduğunu ve üretmekle mükkellef olduklarını belirtti.

Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan anız yangınlarına değinen Makas, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkati çekti.

Makas, çiftçileri ve seyir halindeki sürücüleri yangına sebebiyet verecek malzemeleri tarımsal arazilerde bırakmamaları konusunda uyardı.

Programda, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Makasın biçerdöverle hasat yaptığı etkinliğe, Bahşılı Kaymakamı Mintaha Sarikaya ve çiftçiler katıldı.