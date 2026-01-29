Haberler

Kenya Devlet Başkanı Ruto, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Landau ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlü ve istikrarlı olduğunu vurguladı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ABD ile aralarındaki işbirliğinin istikrarlı zeminde ilerlediğini, mevcut ilişkileri daha da derinleştirme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruto, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Kenya'da bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile bir araya geldi.

Devlet Başkanlığı Konutu'nda gerçekleştirilen görüşmede, Kenya ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Taraflar, uzun yıllara dayanan Kenya-ABD ortaklığının ortak değerler ve çıkarlar temelinde güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ruto, görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin istikrarlı zeminde ilerlediğini vurgulayarak, mevcut ilişkileri daha da derinleştirme konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı

Lüks galeri gibi taksi durağı! İli duyan şaşırıyor
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek

112 yıllık koca çınarın 6 puanı silinecek
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü