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Keban'da Gençlik Haftası etkinliği

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Keban ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Haftası kutlamaları başladı. Kutlamaların bir parçası olarak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Keskin, ayrıca Gençlik Haftası boyunca planlanan sportif etkinliklerin başladığını belirtti.

Keban ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

İlçede, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Haftası kutlamaları başladı.

Kutlamalar kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Keskin, "Gençlik Haftası kapsamında 6 branşta iki hafta devam edecek şekilde planlanan sportif etkinlikler başladı." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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