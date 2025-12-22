Kocasinan Belediyesi 2025'te 6 bin 44 ton kağıt ve kartonu geri dönüştürdü

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, 2025 yılında 6 bin 44 ton kağıt ve kartonu geri dönüştürdü.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 6 bin 44 ton kağıt ve karton atığı geri dönüştürülerek 92 bin 55 ağaç kurtarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Sıfır Atık Projesi"ne ve geri dönüşüme ciddi destek verdiklerini belirtti.

Türkiye'ye örnek olmaya çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, "Geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha yeşil bir Kayseri ve Kocasinan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede geri dönüşüm çalışmalarımızla 10 yılda 47 bin 35 ton kağıt ve karton atığını geri dönüştürerek 889 bin 867 ağacın kesilmesini önledik. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık." ifadelerini kullandı.