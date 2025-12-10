Başkan Büyükkılıç, Hal Kompleksi'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin gıda tedarik zincirinin önemli merkezlerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'la birlikte gittiği halde ürünleri inceledi, çalışanlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, esnafın kendilerini sıcak bir şekilde karşıladığını belirterek Büyükkılıç, "Fiyatlarla ilgili, halden çıktıktan sonraki süreçte esnafımızın daha dikkatli, hizmeti vatandaşımıza daha iyi mantıkta ulaştırmasını da bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Okandan ise esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Hal İşletmesi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Taşpınar da kente en kaliteli sebze ve meyveyi getirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp de yer aldı.