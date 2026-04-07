Kastamonu Valisi Dallı'dan esnaf ziyaretleri
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, haftalık esnaf ziyaretleri kapsamında Bakırcılar Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında mahallelerde de esnafla sohbet edip kazanç diledi.
Dallı, daha sonra Hepkebirler ve Kuzeykent mahallelerinde ziyaret ettiği esnafla sohbet ederek bereketli kazanç diledi.
Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş da yer aldı.
Kaynak: AA / Semih Yüksel