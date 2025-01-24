Karabük Valisi Yavuz, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yavuz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram" fotoğrafına oy veren Yavuz, "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı karesini seçti.

Yavuz, "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Alper Tüydeş'in "Otlar arasında", "Özgür Suriye"de ise Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğraflarını tercih etti.

Karabük Valisi Yavuz, çok anlamlı ve güzel çalışmaların bulunduğu için fotoğrafları seçerken zorlandığını belirterek, "Hepsi birbirinden anlamlı ve güzel. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.