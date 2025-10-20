Karabük'te Kış Dönemi Yüzme Kursu Kayıtları Başladı

Karabük Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen kış dönemi yüzme kursu kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik planlanan kurslar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenen dersler, 31 Ekim'de başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çocukların spora yönlendirilmesinin belediyecilik anlayışlarının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Çocukların erken yaşta spora başlamasını önemsediklerini aktaran Çetinkaya, "Yüzme, hem fiziksel gelişim hem de özgüven açısından son derece faydalı bir branş. Amacımız Karabük'teki her çocuğun sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını sağlamak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte düzenlediğimiz kış dönemi yüzme kurslarımızla bu hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Tüm ailelerimizi çocuklarını kurslarımıza kaydettirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, vatandaşların bilgi için 444 21 78 numaralı çağrı merkezini arayabileceği kaydedildi.

Eflani'deki pazar yerinin üstü kapatılıyor

Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, pazar yeri çatısının kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Akın, yaptığı açıklamada, ilçedeki pazar yerinin üstünün kapatılması çalışmasının devam ettiğini kaydetti.

Demir iskelelerin geldiğini ve montaj aşamasına geçildiğini aktaran Akın, "Yarın montaj çalışmalarına başlanacak. 29 Ekim'e inşallah yetiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.