Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kanton Fuarı'nın ilk aşaması rekor 189 bin yabancı alıcıyla sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanton Fuarı'nın ilk aşaması rekor 189 bin yabancı alıcıyla sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Guangzhou'da düzenlenen 140. Kanton Fuarı'nın ilk aşaması pazartesi sona erdi. Organizatör Çin Dış Ticaret Merkezi'ne göre fuar, 214 ülke ve bölgeden 189 bin yabancı alıcıyı ağırlayarak rekor kırdı; katılım önceki fuarın aynı aşamasına göre yüzde 13,3 arttı.

GUANGZHOU, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın ilk aşaması pazartesi günü sona erdi. Kanton Fuarı olarak da bilinen fuarın ilk aşamasına rekor sayıda yabancı alıcının katıldığı bildirildi.

Fuarın organizatörü Çin Dış Ticaret Merkezi'nin pazartesi günkü açıklamasına göre fuar, 214 ülke ve bölgeden 189.000 yabancı alıcıyı ağırladı. Açıklamada, bir önceki fuarın aynı aşamasına göre yüzde 13,3 artış gösteren katılım sayısının Çin'in dış ticaretinin dayanıklılığını ve canlılığını gösterdiği belirtildi.

"İleri İmalat" temasına odaklanan ilk aşama, 25.000'den fazla stant ve 12.000'den fazla katılımcı firmayla 520.000 metrekarelik alanda gerçekleştirildi.

Fuarda, elektronik ve ev aletleri, endüstriyel otomasyon, aydınlatma ve elektrikli ekipmanlar, hırdavat ve el aletlerinin yanı sıra yeni enerjili araçlar ve akıllı mobilite dahil 5 ana sektör ve 19 sergi alanında en son ürün ve teknolojiler sergilendi.

Çin'in dış ticaretinin göstergesi ve kılavuzu işlevi gören fuar 70. yıldönümünü kutluyor. Bu yılki etkinlikte inovasyon, akıllı teknolojiler, ileri uzmanlık ve daha yüksek kalite vurgusu öne çıkıyor.

Kanton Fuarı, son 70 yılda Çin'in en büyük ve en uzun süredir düzenlenen, en kapsamlı ürün yelpazesine, en fazla alıcı sayısına ve en yüksek işlem hacmine sahip uluslararası ticaret etkinliği haline geldi.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı! Yunanistan'ın uykuları kaçacak

Yunanistan'ın uykularını kaçıracak anlaşma onaylandı
Pasifik'te sular ısınıyor! Çin donanması ABD'ye karşı harekete geçti

Dünya diken üstünde! Donanmaya verilen emir tansiyonu yükseltti
Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar

Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı

Camdan dışarı bakan yolcular kabusu yaşadı
RJ Mitte’nin ölümünden önce nişanlısıyla çok ciddi sorunlar yaşadığı iddia edildi

İntihar eden genç oyuncuya nişanlısından “Ya annen ya ben” ültimatomu

Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi

Nikah memurunun hareketi Ahmet Özer'i küplere bindirdi

Yemen'de şaşırtan satış! Hitler'in silahına biçilen fiyat gündem oldu

Hitler'in makineli tüfeği bakın hangi ülkeden çıktı! İşte istenen para
Yaya köprüsünden motosikletiyle inip kuryeye çarptı! 'Ehliyetim yok abi' deyip kaçtı

Şunun yaptığına bakın! "Ehliyetim yok abi" deyip kaçtı
Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay

TFF'nin Sergen Yalçın'la yapacağı sözleşmenin süresi belli oldu!
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Ederson ve ailesinden yürekleri ısıtan görüntüler

Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz