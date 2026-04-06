Haberler

Kanser tedavisi gören Umut'a Ödemiş Spor morali

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

7 yaşındaki kanser hastası Umut Ege Aktaş, Ödemiş Spor'un maç seremonisine katılarak sevdiği oyuncularla bir araya geldi ve İstiklal Marşı'nı okudu. Bu etkinlik, ona moral kaynağı oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan kanser hastası 7 yaşındaki Umut Ege Aktaş, taraftarı olduğu Ödemiş Spor'la maç seremonisine çıktı.

Ödemiş Yeni Futbol Sahası'nda oynanan Ödemiş Spor - Gaziemir Gençlik ve Spor karşılaşması seremonisine katılan Aktaş, sahaya Ödemiş Spor'un kaptanı Doğukan Özçimen ile el ele girdi.

Aktaş, takımlarla beraber İstiklal Marşı'nı okudu.

Sevdiği oyuncularla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan ve moral bulan Aktaş daha sonra ailesiyle maçı izledi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
İran, ateşkes teklifini reddetti! Savaşın tamamen sona erdirilmesi için garanti istiyor

İran'dan ateşkes teklifine yanıt: Kabul etmek için tek şartları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi