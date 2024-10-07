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Kamilet Vadisi'nde Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi

Kamilet Vadisi'nde Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi
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Arhavi ilçesinde düzenlenen etkinlikte, sağlıklı yaşamın teşviki ve obezitenin önlenmesi amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinliğe Kaymakam, Belediye Başkanı ve birçok katılımcı destek verdi.

Arhavi ilçesindeki Kamilet Vadisi'nde Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşamın teşviki ve obezitenin önlenmesi amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Etkinliğe, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Topluma düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen etkinliğe katılanlar, Kamilet Vadisi'nin eşsiz doğasında yürüyüş yapma keyfi yaşadı.

Kaynak: AA / Tamer Arslan - Güncel

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