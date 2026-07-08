Haberler

İtalya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada 2 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın Rieti kenti yakınlarındaki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı. Patlamanın, fabrikanın patlayıcı madde deposundaki yangından kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Aynı fabrikada 2023'te de benzer bir patlama yaşanmıştı.

İtalya'nın Rieti kenti yakınlarındaki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Roma'nın yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Rieti kenti yakınlarındaki bir havai fişek fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yerel saatle 09.00 (TSİ 10.00) civarında bir patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, patlamada hayatını kaybeden biri kadın 2 kişinin cesedini olay yerinde buldu.

Patlamada, 1 işçi ağır yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, fabrikada patlayıcı maddelerin depolandığı bölümde çıkan yangının patlamaya yol açmış olabileceği değerlendiriliyor.

Aynı fabrikada, Temmuz 2023'te meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin yoğun bakımda tedavi görüyor

Baş ağrısı ile hastaneye giden ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi

ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı
NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu

İşte zirvede en çok takip edilen toplantı! Gazeteciler akın etti
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı

Her şey bir tokatla başladı! Otogarı savaş alanına çeviren olay
NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi

Lezzeti ayrı, sunumu ayrı şov: Dünya basını önce izledi, sonra yedi
Tarihi zirve sonrası NATO Genel Sekreteri Rutte'den açıklamalar

NATO'nun 1 numaralı isminden önemli açıklamalar
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek

ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek