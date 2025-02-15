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İtalya'da Amazon'a 1,2 milyar Euro'luk vergi kaçırma soruşturması başlatıldı

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İtalya'da savcılar, Amazon'un 2021 yılına kadar İtalya'da katma değer vergisi eksik ödemesi nedeniyle soruşturma başlattı. Suçlamaların doğrulanması durumunda Amazon'un 3 milyar euroya kadar ceza ödemesi gerekebilir.

İtalya'da savcılar, perakende devi Amazon hakkında 1,2 milyar euro (1,3 milyar ABD doları) tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

İtalyan medyasının Milan Savcılığı'na dayandırarak verdiği habere göre Amazon, 2021 yılına kadar süren üç yıllık dönemde İtalya'da katma değer vergisini eksik ödemekle suçlanıyor. Haberde suçlamaların doğrulanması halinde Amazon'un ceza ve faizlerle birlikte 3 milyar euroya kadar ödeme yapması gerekebileceği belirtiliyor.

Habere göre, soruşturma nedeniyle İtalya'da Amazon, Avrupa Birliği dışında üretilen malların satışlarına katma değer vergisi eklemek zorunda kalabilir, bu da şirketin iş modelini etkileyebilir. Amazon daha önce de İtalyan vergi makamlarının başlattığı incelemelerle karşı karşıya kalmıştı. Şirket, 2017 yılında 2011-2015 dönemine ilişkin vergi anlaşmazlıklarını gidermek için 100 milyon euro ödemeyi kabul etmişti.

İtalya'da Amazon'a 1,2 milyar Euro'luk vergi kaçırma soruşturması başlatıldı
Kaynak: Xinhua / Güncel
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