İstanbul Trafiği İçin Önemli Duyuru: Tour Of Istanbul Final Etabı Yapılacağı İçin Yarın Sabah Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of İstanbul) final etabı yarın gerçekleştirilecek. 15 ülkeden 147 sporcunun, 21 ayrı takım halinde mücadele ettiği yarış kapsamında, yarın kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat 07.00 ila 12.30 saatlerinde arasında kapanacak yollar, kademeli olarak açılacak. Bu süre içinde sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek.

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of İstanbul) final etabı yarın gerçekleştirilecek. 15 ülkeden 147 sporcunun, 21 ayrı takım halinde mücadele ettiği yarış kapsamında, yarın kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat 07.00 ila 12.30 saatlerinde arasında kapanacak yollar, kademeli olarak açılacak. Bu süre içinde sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun 4'üncü ve son etabı yarın gerçekleştirilecek. Yarışın startı Sultanahmet Meydanı'ndan verilecek. Sirkeci, Galata Köprüsü, Beşiktaş Dolmabahçe, Barbaros Bulvarı, Yıldız Yokuşu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi ile Fenerbahçe Atatürk Stadyumu üzerinden, Bağdat Caddesi'ne geçecek sporcular, Caddebostan Çetin Emeç Bulvarı'nda yarışı tamamlayacak. Toplam 92.9 km'lik güzergah, yarışın sona ereceği 12.30'a kadar kademeli olarak trafiğe açılacak.

TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR

Buna göre sabah saat 07.00'den itibaren trafiğe kapanacak yollar şöyle:

"Sabah 07.00 itibariyle Sultanahmet Meydanı, Keneddy Caddesi, Galata Köprüsü – Karaköy, Dolmabahçe, Beşiktaş Barbaros Bulvarı, 15. Temmuz Şehitler Köprüsü, Kızıltoprak–Fenerbahçe Atatürk Stadyumu, Caddebostan, Bağdat Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı'nın ilişkili yolları istikameti yarış sebebiyle kapalı olacak. Güzergah geçişlerin ardından kademeli olarak açılacak.

TAHMİNİ TRAFİĞE AÇILIŞ SAATLERİ

Kapanan yollarıın tahmini açılış saatleri de şöyle:

Sultanahmet Atmeydanı (Başlangıç), At Meydanı Caddesi, Ayasofya Meydanı, Babı Hümayun Caddesi, İshak Paşa Caddesi, Ahırkapı Sokak: Saat 10.15'te,

Kennedy Caddesi, Samatya U Dönüşü, (Yenikapı Şehir Parkı istikameti): Saat 10.25'te,

Kennedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Galata Köprüsü (Yenikapı Şehir parkı-Galata Köprüsü istikameti): Saat 10.30'da,

Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Barbaros Bulvarı (Galata köprüsü-Barbaros Bulvarı istikameti): 10: 35 te,

O1 Balmumcu Bağlantısı., Balmumcu Girişi K10., Ortaköy Viyadüğü., 15 Temmuz Şehitler Köprüsü., ( Barbaros Bulvarı - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti): Saat 10: 45'te,

İstanbul Çevre Yolu, Kadıköy Çıkışı K16, ( 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Kadıköy Çıkışı K16 istikameti) Fenerbahçe Atatürk stadyumu çevresi 10: 55'te

Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı (5 TUR), Oramiral Celal Eyiceoğlu Sokak (5 TUR), Bağdat Caddesi (5 TUR), Fener Kalamış Caddesi (5 TUR), Ahmet Mithat Efendi Caddesi(5 TUR), Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (5 TUR), Çetin Emeç Bulvarı BİTİŞ ): 12: 30'de trafiğe açılacak."