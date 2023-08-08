İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zam taksicileri memnun etmedi: Kararı uygulamıyoruz

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Kararla birlikte taksilerde açılış ücreti 19,17 liraya, mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liraya çıkarken, indi-bindi ücreti ise yüzde 75 zamla 70 TL'ye çıktı. Ancak karar taksicileri memnun etmedi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Kesinlikle bu oranları uygulamıyoruz. Ayara gitmeyeceğiz, kabul etmiyoruz. Esnafımız, kontak kapatmak zorunda kalacak." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda toplu taşımaya yüzde 51,52 oranında zam kararı alındı. Taksilere yapılan zam oranını beğenmeyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu salonu terk ederek, kararı uygulamayacaklarını söyledi.

"BU İŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTEN ÇIKTI"

Daha önce yüzde 100 oranında zam beklediklerini açıklayan Aksu, "Büyükşehir belediyesinin bugün burada esnafı hiçe sayarak verdiği zam oranını kesinlikle kabul etmiyoruz. Esnafımız zor durumda, bu iş sürdürülebilirlikten çıktı. Gerçekten, yakıt fiyatından bir oran bile teklif edilmedi, esnafla dalga geçiliyor. Burada bütün kurumlar anlaşmış. Öyle anlaşarak gelmişler, esnaf hiçe sayılmış." ifadelerini kullandı.

"AYARA GİTMEYECEĞİZ"

Aksu sözlerine şöyle devam etti: "Kesinlikle bu tarifeyi uygulamayacağız, kabul etmiyoruz. Vatandaşımız 'çok ucuz tarifeyle çalışıyorsunuz.' diyerek bize zam yapılmasını ısrarla söylediği halde maalesef bu UKOME kurumu bizimle dalga geçiyor. Kesinlikle bu oranları uygulamıyoruz. Ayara gitmeyeceğiz, kabul etmiyoruz. Esnafımız, kontak kapatmak zorunda kalacak. Bilginize sunuyoruz. Servis, dolmuş, taksi dolmuş, taksici esnafı olarak bu tarifeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün esnaf grubu kontak kapatmak zorunda kalacak"

TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Zamla birlikte taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya çıktı. Sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 75 zamla 40 liradan 70 liraya yükseldi.