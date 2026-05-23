İstanbul'da sahte para ve altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi düzenlenen operasyonda 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 avro sahte banknot ile 21 kilogram sahte altın ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Fatih'te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 avroluk sahte banknot, 21 kilogram sahte altın, 6 bin adet avro filigranı, sahte altın yapımında kullanılan 16 kilogram sac levha, 5 bin altın ambalajı, 1 altın kesme ve pres makinesi ve 1 adet gram altın kalıbı ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
