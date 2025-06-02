İslahiye'de Kiraz Hasadı Başladı, Ancak Don Ürünü Vurdu
İslahiye'de kiraz hasadı başladı fakat bu yıl don olayları nedeniyle üreticiler büyük kayıplar yaşadı. Ziraat Odası Başkanı, ürünün yüzde 70'inin zarar gördüğünü açıkladı.
İslahiye ilçesinin önemli gelir kaynaklarından kirazda hasat başladı.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mustafa Köse, yaptığı açıklamada, Amanos Dağları eteklerindeki İdilli, Hasanlök, Koççağız, Köklü, Kabaklar, Tandır ve Kayabaşı mahallelerinde kiraz üreticilerinin bu yıl zira dondan dolayı büyük kayıplar yaşadığını söyledi.
Köse, don olaylarının etkisiyle ürünün yüzde 70'inin zarar gördüğünü ifade etti.
Çiftçi Fevzi Gök ise bahçesinden geçtiğimiz yıllarda 3,5 ton kiraz hasat ederken hasat için dışarıdan işçi getirdiğini ancak bu sezon mevcut bahçesinden 500 kilo ürün beklediğini belirtti.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel