İskilip'te Kaldırım İşgali Nedeniyle 26 Esnafa Ceza
İskilip Belediyesi, kaldırımlarda işgal yapan 26 esnafa cezai işlem uygulandığını duyurdu. Kaldırım işgalinin yayaların erişimini engellediği ve haksız rekabete yol açtığı vurgulandı.
İskilip'te kaldırımları işgal eden 26 esnafa cezai işlem uygulandığı bildirildi.
İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kaldırımlardaki işgalin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.
Kaldırım işgalinin yayaların erişimini güçleştirdiğine, ayrıca haksız rekabete neden olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Zabıta ekiplerimizce yapılan kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen 26 iş yerine idari para cezası uygulandı. Halkın ortak kullanım alanlarına saygı gösterilmesi için denetimler kararlılıkla sürecek. Haksız kazanç sağlayan yaya yollarını ihlal eden iş yerlerine yönelik mücadelemiz sürecek." ifadelerine yer verildi.