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İskilip Belediyesi, TEDAŞ'ın 2027 programı dışındaki yollara 2 bin ton asfalt serdi

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İskilip Belediyesince ilçeye yaklaşık 2 bin ton sıcak asfalt serildiği bildirildi. Başkan İsmail Çizikci, çalışmaların TEDAŞ'ın 2027 yılı altyapı yatırım programı dışındaki güzergahlarda yürütüldüğünü ve yolların yeniden kazılmasının önleneceğini belirtti.

İskilip Belediyesince ilçeye 2 bin ton sıcak asfalt serildiği bildirildi.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yürütülen asfalt çalışmalarına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çorum Belediyesinin destek verdiğini bildirdi.

Asfaltlama çalışmalarının TEDAŞ'ın 2027 yılı altyapı yatırım programı dışında kalan güzergahlarda yürütüldüğünü belirten Çizikci, "Bu sayede altyapı projeleri nedeniyle yolların yeniden kazılmasının önüne geçilerek hem kaynak israfını önlüyor, hem de ilçe halkının ulaşım konforunu artırmayı hedefliyoruz. İlçe genelinde yaklaşık 2 bin ton sıcak asfalt serimi tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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