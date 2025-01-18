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İskenderun Körfezi'nde 50 Kiloluk Akya Balığı Yakalandı

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Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde amatör balıkçı Ramazan Giravi ve arkadaşı, 2 saat süren mücadeleyle 50 kilogram ağırlığında Akya cinsi balığı yakalamayı başardı. Giravi, yakalama deneyimini sosyal medyada paylaştı.

50 kiloluk Akya balığını 2 kişi, 2 saatlik mücadeleyle yakalamayı başardı

Amatör balıkçı Ramazan Giravi: "Böyle bir büyük balık yakalamak yani hissettiklerimi hissetmeniz için yaşamanız lazım"

HATAY - Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde oltayla balık avlayan Ramazan Giravi, 1 metre uzunluğunda olan 50 kilogram ağırlığındaki Akya cinsi balığı arkadaşıyla birlikte 2 saat süren mücadeleyle yakalamayı başardı.

Arsuz ilçesinden balık avlamak için İskenderun Körfezi'ne açılan balıkçı Ramazan Giravi'nin oltası bir balığa takıldı. Giravi, uzun uğraşlar sonrası arkadaşıyla birlikte yaklaşık 2 saat süren mücadeleyle Akya cinsi 50 kilogram ağırlığa ve 1 metre uzunluğa sahip balığı bota çekmeyi başardı. Yakaladığı balık karşısında şaşkınlık yaşayan Suğurtin'in tuttuğu 50 kilogramlık balık sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

" Böyle bir büyük balık yakalamak yani hissettiklerimi hissetmeniz için yaşamanız lazım "

Balığı yakalama anını ve yaşadığı şaşkınlığı anlatan 59 yaşındaki Ramazan Giravi, " Botla yemimizi 300-400 metre açılarak bıraktık. Yemi bıraktıktan sonra geri geldik. İki saat bekleme sonrasında ilk balık kaçtı, ikincisini bekledik bir saat arayla ikincisi vurdu Mustafa abimle ben iki saat mücadele verdikten sonra onu karadan alamayınca ikimiz bota bindik, takriben üç yüz dört yüz metre açığa sürükledikten sonra zorla almayı başardık. Böyle bir büyük balık yakalamak beni mutlu etti, hissettiklerimi hissetmeniz için yaşamanız lazım. Çok güzel bir duygu. İskenderun Körfezi'nde yakaladık balığın cinsi Akya. Bu büyüklükte ilk defa balık tuttum, 50 kilogram" ifadelerini kullandı.

İskenderun Körfezi'nde 50 Kiloluk Akya Balığı Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Güncel
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