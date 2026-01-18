Hindistan'ın En Büyük Havayolu Şirketi Indigo'ya Uçuş İptalleri Nedeniyle 2,45 Milyon Dolar Ceza

Haberler

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, IndiGo Havayolları'na geçen ay yaşanan toplu uçuş iptalleri nedeniyle 2,45 milyon ABD doları para cezası uyguladı. 300.000'den fazla yolcu çeşitli havalimanlarında mahsur kaldı.

YENİ DELHİ, 18 Ocak (Xinhua) -- Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü pazar günü IndiGo Havayolları'na geçen ay yaşanan toplu uçuş iptalleri nedeniyle 2,45 milyon ABD doları para cezası verildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, 3-5 Aralık 2025 tarihleri arasında yaşanan büyük çaplı gecikme ve iptaller kapsamında IndiGo 2.507 uçuşu iptal ederken, 1.852 uçuşta gecikme meydana geldi. Bu süreçte 300.000'den fazla yolcu Hindistan'ın çeşitli havalimanlarında mahsur kaldı.

Hindistan'ın en büyük havayolu şirketi olan IndiGo, 400'ün üzerinde uçaktan oluşan filosuyla 90'dan fazla iç hat ve 40 uluslararası havalimanına günlük yaklaşık 2.300 sefer düzenliyor.

