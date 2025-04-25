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Iğdır'da Kadın Üreticilere 21 Bin Fide Dağıtıldı

Iğdır'da Kadın Üreticilere 21 Bin Fide Dağıtıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle Iğdır'da kadın üreticilere yönelik fide dağıtım töreni düzenlendi. Vali Ercan Turan, kadınların ekonomik hayata katılımlarının kırsal kalkınmanın anahtarı olduğunu belirtti.

Iğdır'da Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kadın üreticilere 21 bin fide dağıtıldı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen "Toprağın Bereketi Kadının Gücüyle Artıyor Projesi" kapsamında kadın üreticilere yönelik fide dağıtım töreni gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, protokol üyeleri, paydaş kurum temsilcileri ve kadın üreticiler katıldı.

Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, kadın üreticilerin ekonomik hayata katılımlarının artırılmasının kırsal kalkınmanın anahtarı olduğunu vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törenin ardından kadın üreticilere fideler teslim edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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