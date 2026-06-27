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Hong Kong'da Yasadışı Bahis Şebekesine Operasyon: Antrenör ve Futbolcular Dahil 19 Gözaltı

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Hong Kong'da kolluk kuvvetleri, yerel ve uluslararası maçlarda yasadışı bahis oynattığı iddia edilen bir suç şebekesini çökertti. 19 kişi gözaltına alındı, şebekenin üç yılda 6 milyon Hong Kong doları değerinde yasadışı bahis trafiğini yönettiği belirlendi.

HONG KONG, 27 Haziran (Xinhua) -- Hong Kong'da kolluk kuvvetleri, yerel futbol camiasından isimlerin kontrolünde olduğu iddia edilen bir suç şebekesini çökertti. Devam eden 2026 FIFA Dünya Kupası dahil yerel ve uluslararası maçlarda yasadışı bahis oynattıkları şüphesiyle 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yolsuzlukla Mücadele Bağımsız Komisyonu (ICAC) cuma günü rüşvet yoluyla yerel maçların sonuçlarını manipüle ettikleri şüphesiyle iki antrenör ve yedi futbolcuyu gözaltına aldı.

Hong Kong Emniyet Teşkilatı, ICAC tarafından da gözaltına alınan bir şüpheli dahil olmak üzere örgütün beş lider kadro üyesini ve altı bahisçiyi yakaladı.

Polis soruşturması, futbolcuların bahisleri topladığını ve bağlantılı oldukları şebeke liderlerince çeşitli yasadışı bahis sitelerinde açılan hesaplar aracılığıyla bu bahisleri oynattığını ortaya çıkardı. Şebekenin, yaklaşık üç yıllık süreçte 6 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 765.126 ABD doları) değerinde yasadışı bahis trafiğini yönettiği belirlendi.

Salı günü başlatılan operasyonun sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Hong Kong yasalarına göre, suçlu bulunan yasadışı bahis toplayıcıları yedi yıla kadar, bahis oynayanlar ise dokuz aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Kaynak: Xinhua
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