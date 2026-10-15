Haberler

Hindistan, ABD ile ticaret anlaşmasının ilk aşamasını tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, ABD ile ikili ticaret anlaşmasının ilk aşamasının tamamlandığını ve hukuki metinlerin hazırlandığını belirtti. Goyal, anlaşmanın yakında yürürlüğe girmesini umduklarını söyledi.

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, ABD ile ikili ticaret anlaşmasının ilk aşamasının tamamlandığını ve hukuki metinlerin hazırlanma sürecinin devam ettiğini belirtti.

Hint basınındaki haberlere göre, Goyal, başkent Yeni Delhi'de katıldığı etkinlikte açıklamalarda bulundu.

ABD ile Hindistan arasındaki ticaret anlaşmasının ilk aşamasının tamamlandığını aktaran Goyal, anlaşmaya ilişkin hukuki metinlerin hazırlanma sürecinde olduğunu söyledi.

Goyal, "Anlaşmanın son şekli veriliyor ve hukuki metinleri hazırlanıyor. Yakında tamamlamayı ve emsal ülkelerimize kıyasla benzer veya rekabetçi bir avantaj elde ettiğimizde yürürlüğe koymayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

Hindistan ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki serbest ticaret anlaşmasının da aralıkta imzalanacağını kaydeden Goyal, anlaşmanın gelecek yılın şubat veya mart aylarında yürürlüğe girmesinin beklendiğini bildirdi.

ABD ve Hindistan, şubatta, ikili ticaret anlaşmazlığını çözmeyi amaçlayan geçici bir çerçeve anlaşması üzerinde uzlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var

Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike

Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
İstanbul'un barajlarında son durum! Bakın 1 günde doluluk oranı ne kadar arttı

84 yılın yağış rekoru kırıldı! İşte İstanbul barajlarında son durum

CNN'den çarpıcı iddia: ABD, İran'a karşı 'tüm bombaların anası' MOAB'ı kullanmayı planlıyor

Tüm bombaların anası masada! Hedefte İran'ın nükleer tesisleri
Kaskosu olmayanlar üzülmesin! Sel hasarı için tazminat yolu

Selde aracı zarar görenler dikkat! Bilmediğiniz bir hakkınız var
Öğretmen gibi öğretmen! Selde mahsur kalan öğrencileri sırtında taşıdı

Hakkı ödenmez! Öğretmen gibi öğretmen

Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü

Neler oluyor orada? 6-0'lık maçtan daha çok konuşulan görüntü
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı

Azerbaycan'da tarihi protesto! Bakan Fidan da salonu terk etti