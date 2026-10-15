Hindistan, ABD ile ticaret anlaşmasının ilk aşamasını tamamladı

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Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, ABD ile ikili ticaret anlaşmasının ilk aşamasının tamamlandığını ve hukuki metinlerin hazırlanma sürecinin devam ettiğini belirtti.

Hint basınındaki haberlere göre, Goyal, başkent Yeni Delhi'de katıldığı etkinlikte açıklamalarda bulundu.

ABD ile Hindistan arasındaki ticaret anlaşmasının ilk aşamasının tamamlandığını aktaran Goyal, anlaşmaya ilişkin hukuki metinlerin hazırlanma sürecinde olduğunu söyledi.

Goyal, "Anlaşmanın son şekli veriliyor ve hukuki metinleri hazırlanıyor. Yakında tamamlamayı ve emsal ülkelerimize kıyasla benzer veya rekabetçi bir avantaj elde ettiğimizde yürürlüğe koymayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

Hindistan ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki serbest ticaret anlaşmasının da aralıkta imzalanacağını kaydeden Goyal, anlaşmanın gelecek yılın şubat veya mart aylarında yürürlüğe girmesinin beklendiğini bildirdi.

ABD ve Hindistan, şubatta, ikili ticaret anlaşmazlığını çözmeyi amaçlayan geçici bir çerçeve anlaşması üzerinde uzlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA