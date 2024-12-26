Hamza Yerlikaya, Yerli Lazer-Run Silahını Denedi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, modern pentatlon branşında kullanılan yerli Lazer-Run silahını denedi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan (TMPF) yapılan açıklamaya göre, TMPF Başkanı Serhat Aydın ve yönetim kurulu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Serhat Aydın, Yerlikaya'ya yerli üretim olan modern pentatlonun en önemli unsurlarından Lazer-Run silahını tanıttı.

Yerlikaya da yeni Lazer-Run silahını hedef tahtasına nişan alarak denedi.

Hamza Yerlikaya, yerli ve milli üretim Lazer-Run'ı çok beğenerek, bu tür yatırımların Türk sporunun gelişimi için önemli olduğuna dikkati çekti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Serhat Aydın, "Yerli Lazer-Run silahımızı branşımızın gelişimi için yaygınlaştıracağız. Olimpiyat yolunda da bize önemli katkı sağlayacak bu yerli üretim silahımıza destek veren Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.