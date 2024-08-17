Hakkari'de MTB Cup XCO Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı

Hakkari'de yarın düzenlenecek uluslararası "MTB Cup XCO Şampiyonası" öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Çeşitli ülkelerden 50'ye yakın sporcunun katılması beklenen organizasyonun yapılacağı Merzan Mahallesi'nde yarış parkurları hazırlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir başkanlığında teknik toplantı düzenlendi.

Valilik önünde bir araya gelen sporcular, yarış öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'ın start vermesiyle Gençlik Merkezi'ne kadar pedal çevirdi.