Hainan Serbest Ticaret Limanı, çip ihracatında önemli üs olmayı hedefliyor

Hainan Serbest Ticaret Limanı, çip ihracatında önemli üs olmayı hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hainan Serbest Ticaret Limanı, özel gümrük düzenlemeleriyle yarı iletken ve çip ihracatında önemli rol oynamayı hedefliyor. Liman, teşviklerle Çin üretimi çiplerin küresel pazarlara ulaşmasında önemli üs olmak için çalışıyor.
HAİKOU, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Hainan Serbest Ticaret Limanı, ada genelinde uygulanan özel gümrük düzenlemeleri sayesinde yarı iletken ve çip ihracatında önemli bir rol oynamayı hedefliyor.
Liman, bölgeye sağlanan politika avantajları ve teşviklerden yararlanarak Çin'de üretilen yarı iletkenlerin ve çiplerin küresel pazarlara ulaştırılmasında önemli bir üs haline gelmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Xinhua