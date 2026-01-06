YEKA GES-2025 yarışmalarının sözleşmeleri imzalandı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA GES-2025) yarışmaları kapsamında, 8 ayrı alanda toplam 650 megavat kapasite tahsis edilen projeler için sözleşmeler imzalandı. Yarışmalar sonucunda yaklaşık 102 milyon avroluk katkı payı sağlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 25 Kasım 2025'te gerçekleştirilen YEKA GES-2025 yarışmalarının sözleşmeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın katılımıyla, Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ve yarışmayı kazanan firmaların yetkilileri tarafından bugün bakanlıkta imzalandı. Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği, 60 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovat/saat başına 3,25 avro/cent fiyat ile iletim sistemine verilecek. Sözleşmelerin imzalanmasıyla birlikte, firmalar için 60 aylık serbest piyasada satış süreci resmen başlamış oldu. Bolu, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa'da bulunan toplam 650 megavat kapasiteli 8 adet bağlantı kapasitesi, yapılan yarışmaların ardından yatırımcılara tahsis edilmişti. Söz konusu yarışmaların neticesinde de toplamda yaklaşık 102 milyon avroluk bir katkı bedeli sağlandı.

'DEVAM EDECEĞİZ'

İmza töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, "Gösterdiğiniz ihtimam ve rekabet, bizi hem devamını getirme açısından umutlandırıyor hem de sektörün bize olan güvenini gösterme açısından kendimizi iyi hissediyoruz. Bakanlık olarak YEKA'ları her yıl en az 2 bin megavat olarak planlamaya devam ediyoruz. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

Demircan, YEKA GES-2025 kapsamında ilk yüzer GES kapasitesinin de yatırımcıyla buluştuğunu anımsattı. YEKA'ların enerji sektörü için önemli bir iş potansiyeli olduğunu ifade eden Demircan, yatırımların hayırlı ve uğurlu olması temennisinde de bulundu.