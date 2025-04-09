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Gümüşhane'de Fırtına Arı Kovanlarını Telef Etti

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Gümüşhane'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle birçok arı kovanı savrularak parçalandı. Çamlıköy köyünde arıcılık yapan bir çiftçi, fırtına sırasında 10 arılı kovanının telef olduğunu ve yeni aldığı kovanların da zarar gördüğünü açıkladı.

Gümüşhane'de fırtına arı kovanlarını telef etti

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle onlarca arı kovanı telef oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına nedeniyle sarı kodla uyarı yaptığı Gümüşhane'de şiddetli rüzgar il merkezindeki koruma amaçlı yol kenarına konulan çatıları söktü, arı kovanlarını savurdu. Merkeze bağlı Çamlıköy köyünde arıcılık yapan Necati Ergün'e ait kovanlar yer yer hızı 90 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle bulundukları yerden savrularak parçalandı. Olayda 10 arılı kovanı parçalanan Ergün'ün çok sayıda yeni boş kovanı da kullanılamaz hale geldi.

Yeni aldığı kovanlarının da olayda parçalandığını ifade eden Ergün, "Bugün saat 12.30'da şiddetli rüzgarı fark edince evin yanındaki arıların yanına gittim. Köpekler de sürekli havlayınca şüphelenmiştim zaten. Gittiğim de gördüm ki hem arılı hem arısız kovanlar havada uçuşuyor. Rüzgar çok şiddetliydi. Bulundukları yerden metrelerce uzağa sürüklemiş kovanları. Birçoğu kullanılamaz hale geldi. Arılı kovanları da toparladım ama hepsi yağma nedeniyle telef olacak zaten" dedi.

Olayın ardından 20 boş kovanının savrulduğunu, az sayıda arılı kovanının kaldığını kaydeden Ergün, uzun zamandır böyle etkili rüzgar görmediğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN - Güncel
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