Yılın ilk çeyreğinde 280 milyon liralık kaçak araç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 233 kaçak aracın piyasa değerinin 280 milyon 533 bin TL olduğunu açıkladı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimler, ülkenin ekonomik güvenliği için önemli bir rol oynamaktadır.

TİCARET Bakanlığı, 2026 yılının ilk çeyreğinde gümrüklerde gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 280 milyon 533 bin TL olan 233 kaçak araç ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında sınır kapıları ve limanlarda gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen çok sayıda araca el konularak önemli bir başarıya imza atıldı. 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 233 araç yakalandı ve söz konusu araçların piyasa değerinin yaklaşık 280 milyon 533 bin Türk lirası olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında el konulan araçlar; 104 otomobil, 48 TIR, 56 çeşitli vasıta, 25 iş makinası olarak kayıtlara geçti.

'YASA DIŞI TİCARETLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR'

Açıklamada ayrıca, "Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen bu operasyonlar, kayıt dışı ekonominin önlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi ve kamu düzeninin korunması açısından önemli bir rol oynamaktadır. Gerçekleştirilen denetim ve müdahalelerle kaçakçılık faaliyetlerine karşı etkin bir mücadele ortaya konulmakta olup, yasa dışı ticaretle mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, ülkemizin ekonomik güvenliğinin sağlanması, yasal ticaretin korunması ve kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama

Umutları yerle bir eden açıklama
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

İslamabad'da 21 saatlik tarihi zirve! ABD ve İran kararını duyurdu
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Bakın nerede yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi

İsrailli bakan Mansur Yavaş'ı etiketledi, tokat gibi yanıt geldi
Malatya'da tartıştığı kuzenini öldürdü

Tartıştığı kuzenini gözünü kırpmadan öldürdü
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular ecel terleri döktü
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Bakın nerede yakalandı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı

Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek

Dün geceye damga vuran kare!