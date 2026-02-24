Güdül'de hayvancılık yapanlara veterinerlik hizmeti verilecek

Güdül Belediyesince üreticilere veterinerlik hizmetinin verileceğini bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, AA muhabirine, belediye olarak, hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerimize yönelik veteriner hizmetleri desteği sağlayacaklarını söyledi.

Destek başvurularının alınmaya başladığına değinen Doğanay, şunları kaydetti:

"Belediyemiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerimize yönelik veteriner hizmetleri desteği sağlayacağız. Bu anlamda 1-20 büyükbaş, 1-200 baş küçükbaş arası hayvan varlığı bulunan üreticilerimiz bu desteklemeden faydalanabilecektir. Suni tohumlama uygulamaları, aşı ve ilaç giderleri, muayene ve tedavi hizmetleri, cerrahi müdahaleler gibi veteriner hizmetleri bedellerinin bir kısmını ödemek için kullanılabilecektir. Destek ödemeleri yılda iki defa yapılacaktır ve son başvuru tarihi 11 Mart 2026'dır."