Güdül'de hayvancılık yapanlara veterinerlik hizmeti verilecek

Güncelleme:
Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, hayvancılıkla uğraşan üreticilere veteriner hizmetleri desteği sağlayacaklarını açıkladı. Destek başvuruları alınmaya başladı ve çeşitli veteriner hizmetlerinin masraflarının karşılanacağı belirtildi.

Güdül Belediyesince üreticilere veterinerlik hizmetinin verileceğini bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, AA muhabirine, belediye olarak, hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerimize yönelik veteriner hizmetleri desteği sağlayacaklarını söyledi.

Destek başvurularının alınmaya başladığına değinen Doğanay, şunları kaydetti:

"Belediyemiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerimize yönelik veteriner hizmetleri desteği sağlayacağız. Bu anlamda 1-20 büyükbaş, 1-200 baş küçükbaş arası hayvan varlığı bulunan üreticilerimiz bu desteklemeden faydalanabilecektir. Suni tohumlama uygulamaları, aşı ve ilaç giderleri, muayene ve tedavi hizmetleri, cerrahi müdahaleler gibi veteriner hizmetleri bedellerinin bir kısmını ödemek için kullanılabilecektir. Destek ödemeleri yılda iki defa yapılacaktır ve son başvuru tarihi 11 Mart 2026'dır."

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
