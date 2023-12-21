Göynücek ilçesinde fırın denetimi yapıldı

Göynücek ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri fırın denetimi yaptı.

Ekipler tarafından, ilçedeki fırınlarda yapılan denetimlerde, ekmeğin gramajı, fiyat tarifesi, un depoları, hamur ve ekmek imalatında kullanılan malzemelerin sağlığa uygunluğu hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde fırınlarda sağlık ve hijyen açısından herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı, her işletmenin kurallar çerçevesinde hareket ettiğinin belirlendiği bildirildi.