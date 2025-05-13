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Görme Engelli Öğrencilere Spor Oryantasyon Etkinliği Düzenlendi

Görme Engelli Öğrencilere Spor Oryantasyon Etkinliği Düzenlendi
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Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu işbirliğiyle engelli bireylerin sosyal ve sportif etkinliklere katılımını artırmayı amaçlayan bir spor oryantasyon etkinliği gerçekleştirildi.

Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu işbirliğinde, görme engelli öğrencilere yönelik spor oryantasyon etkinliği gerçekleştirildi.

Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı'nda Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, oryantiring parkuru, tırmanış duvarı, zumba dansı, vücut perküsyonu, bilişsel oyunlar ve çeşitle egzersizlere yer verildi.

Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu Müdür Yardımcısı Zeynel Tahtacı, hazırlanan parkurların katılımcıların motor becerilerini, bilişsel düzeylerini, duyusal farkındalıklarını ve ritim duygularını geliştirmeye yönelik olduğunu belirterek, engelli bireylerin sosyal ve sportif etkinliklere katılımını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca İnce ile Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Adana Şubesi Başkanı Emine Varmış'ın konuşma yaptığı etkinliğe görme engelli öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
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