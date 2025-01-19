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Gölet Kenarında Fotoğraf Çekerken Yaşanan Trajedi: Bir Kişi Boğuldu

Gölet Kenarında Fotoğraf Çekerken Yaşanan Trajedi: Bir Kişi Boğuldu
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tatil için gelen üç arkadaş, fotoğraf çektirirken gölete düşen birini kurtarmak için suya atladı. Kurtarma çalışmaları sırasında R.İ. boğulurken, diğer iki kişi kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde fotoğraf çektirmek isterken ayağı kayıp gölete düşen arkadaşını kurtarmak için suya atlayan 2 kişiden biri boğuldu.

İddiaya göre, kaplıca tatili için ilçeye gelen F.A, R.İ. ile E.K, gezmek için araçlarıyla Akdağ Tabiat Parkı'na gitti.

Buradaki baraj göletinin tahta köprüsünde üç arkadaş fotoğraf çektirmeye başladı.

Arkadaşlardan F.A, gölet kıyısına geçip fotoğraf çektirmek isterken ayağı kayıp suya düştü.

R.İ. ile E.K, arkadaşları F.A'yı kurtarmak için suya atladı, çıkamayınca çevredekilerden bağırarak yardım istedi.

Durumu gören vatandaşlar, F.A. ile E.K'yi göletten kurtarmayı başardı.

R.İ'nin gözden kaybolması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Botla gölete giren AFAD ekipleri, bir süre sonra R. İ'nin cesedini sudan çıkardı.

Yapılan incelemenin ardından R.İ'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesindeki morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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