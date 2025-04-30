Giresun'da Cep Telefonu Bataryası Patladı

Cep telefonu bataryası tamir sırasında alev aldı...O anlar kamerada

GİRESUN - Giresun'un Piraziz ilçesinde bataryası şişen bir cep telefonu tamircide işlem sırasında patlayarak alev alırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Giresun'un Piraziz ilçesinde cep telefon tamircisi Hasan Usta, müşterisinin bataryası şişmiş halde getirdiği telefonu onarmak isterken, cihaz bir anda patladı. Alev alan telefona ilk müdahaleyi yapan Usta, yaşadığı anları anlatarak "Bataryayı çıkarmak için önce hafif ısıtmamız gerekiyordu. Bu işlemi yaparken birden patlama sesi duydum. Refleksle kapıya yöneldim ama hemen ardından alev alan telefona müdahale ettim" dedi.

Hasan Usta, batarya değişimlerinde orijinal ve kaliteli ürün kullanımının hayati önemde olduğunu vurguladı. Yan sanayi ürünlerin tehlikelerine dikkat çeken Usta, "Bu patlama telefon müşterimizin cebindeyken ya da evde şarjdayken de olabilirdi. Tablet ya da telefonlarda batarya değişimi yapılırken orijinal ya da güvenilir markalar tercih edilmeli. Aksi halde batarya şişmesi, patlama ve yangın gibi riskler ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Olay sonrası müşterinin mağdur olmaması için yeni bir telefon verdiklerini belirten Hasan Usta, "Meydana gelen olay sonrasında müşteriyi mağdur etmemek adına aynı modelde bir telefon verdik. Müşterimiz olayı anlayışla karşıladı. Cana gelen, mala gelsin demesine rağmen biz de işyeri olarak müşterimizi mağdur etmemek adına aynı marka ve modelde bir telefon kendisine verdik" ifadelerini kullandı.