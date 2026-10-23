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Giresun Boztekke'de çiftçilere 25 damızlık manda teslim edildi

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Giresun İl Özel İdaresi ve Giresun İli Damızlık Manda Birliği Başkanlığı, Boztekke köyünde çiftçilere 25 damızlık manda dağıttı. Dağıtımın bölgede manda sayısını artırarak süt ve et üretimini yükseltmesi amaçlanıyor.

Giresun İl Özel İdaresi ve Giresun İli Damızlık Manda Birliği Başkanlığıyla çiftçilere 25 damızlık manda dağıtıldı.

Merkeze bağlı Boztekke köyünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, projenin Giresunlu çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Temür, manda yetiştiriciliğinin yörede gelişmesi için projelere destek olduklarını belirtti.

Giresun İli Damızlık Manda Birliği Başkanı Ahmet Geldi ise yetiştiriciler açısından projenin büyük önem taşıdığına işaret ederek, destek olanlara teşekkür etti.

Geldi, amaçlarının bölgede manda sayısının artırılmasıyla süt ve et miktarlarını artırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine hayvanları teslim edildi.

Kaynak: AA
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