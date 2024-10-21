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Gerze'de Üniversite Öğrencilerine Dolmuş Ücret İndirimi

Gerze'de Üniversite Öğrencilerine Dolmuş Ücret İndirimi
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Sinop'un Gerze ilçesinde, üniversite öğrencilerinin talepleri doğrultusunda dolmuş ücretlerinde indirim yapılmıştır. Gerze-Sinop arası dolmuş ücretleri öğrenciler için 75 liradan 65 liraya düşürülmüştür.

Sinop'un Gerze ilçesinde üniversite öğrencilerden gelen talepler üzerine dolmuş ücretlerinde indirim yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, üniversite öğrencilerinin ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik üniversite yönetimi ve Gerze Birlik Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İbrahim Bal ile toplantı gerçekleştirdi.

Kaymakamlık binasında yapılan toplantıda, öğrencilerin dolmuş ücretlerine ilişkin yapmış oldukları indirim talebi değerlendirildi.

Kaymakam Arabacı başkanlığındaki toplantıda, alınan kararla Gerze-Sinop arası dolmuş ücretleri öğrenciler için 75 liradan 65 liraya düşürüldü.

Kaynak: AA / Selin Ecrin Şibil - Güncel

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