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Gerze Belediye Başkanı Pazar Esnafını Ziyaret Etti

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Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, pazar esnafını ziyaret ederek bol kazançlar diledi ve belediyenin hizmetleri hakkında bilgi verdi. Şensoy, esnafların sorun ve taleplerini de dinledi.

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, pazar esnafını ziyaret etti.

Ziyaretinde pazar esnafına bol kazançlar dileyen Şensoy, belediyenin hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Belediye olarak birçok projeyi ve hizmeti görev süresi içinde vatandaşlarla buluşturduklarını vurgulayan Şensoy, "Bu hizmetleri esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın destekleriyle yaptık. Gerçekten birlik, beraberlik içerisinde güzel bir çalışma dönemi geçirdik. İnşallah ilerleyen süreçte de Gerze esnafı ve halkına yönelik hizmetlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Şensoy, ziyaretinde esnafların sorun ve taleplerini de dinledi.

Kaynak: AA / Güncel

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