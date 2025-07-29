Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Kırklareli'nde çocuklarla buluştu.

Lüleburgaz ilçesinin Kongre Meydanı'nda konuşlandırılan tırda çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları öğrenip oynama fırsatı buldu.

Burada oluşturulan parkurda çocuklar çuval yarışı, halat çekme, halka, koca ayak, mas güreşi, mangala, aşık atma gibi geleneksel oyunlar oynanıp yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız da tırı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Onkoloji birimi açıldı

Lüleburgaz Devlet Hastanesinde onkoloji birimi hasta kabulüne başladı.

Hastane başhekimi Camettin Atam, gazetecilere yaptığı açıklamada, onkoloji servisinin hizmet vermeye başladığını söyledi.

Nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını ifade eden Atam, birimin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.