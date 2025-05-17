Geleneksel Oyunlar Tırı, Çocukların Yeteneklerini Keşfediyor

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı ile eğlenen çocukların yetenekleri keşfediliyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun çeşitli aktivitelerde bulunmak üzere 2 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkan Geleneksel Oyunlar Tırı, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'nın ardından Diyarbakır'a ulaştı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Prof. Dr. Fuat Sezgin İlkokulu bahçesinde kurulan istasyonlarda çocuklar mangala, masa güreşi, onikitaş, halat çekme, çemberbaz, kale, aşık, çember çevirme ve koca ayak gibi geleneksel oyunlarla buluştu.

Etkinlikler kapsamında çocuklar çuval yarışı ile de eğlenceli zaman geçirdi.

Deprem bölgesindeki kentlerin tamamlanmasının ardından diğer iller ile bazı ilçelere de gidecek olan tır ile hem öğrencilerin gönüllerine dokunmak hem de spora yatkın olan çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi ve spora yönlendirilmesi hedefleniyor.

"Öğrencilerimizin içerisinden bireysel sporcularımızı çıkarmak istiyoruz"

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, AA muhabirine, Geleneksel Oyunlar Tırı ile geçmişte oynanan oyunları çocuklarla buluşturduklarını söyledi.

Bir tır dolusu mutluluğu deprem bölgesinden başlayarak 81 ildeki çocuklara ulaştırmak istediklerini belirten Turus, bu sayede geleneksel öğeleri ve geçmişin ihtişamını geleceğe taşıyabilmeyi amaçladıklarını anlattı.

Çocukların oyun ve aktivitelerle çok güzel vakit geçirdiğini ifade eden Turus, geleneksel oyunların çocukların motor güçlerini geliştirdiğini bildirdi.

Gittikleri yerlerde çocukların gönüllerine dokunduklarını kaydeden Turus, şöyle konuştu:

"Bizim geleneksel oyunlarımızın içerisinde en önemli faktörler adalet, hoşgörü, civanmertlik ve karşı tarafı affedebilmedir. Bu özelliklere sahip olan oyunlarla oynayan çocukların gelecekte bu dünyaya çok farklı bir iklim getireceklerine inanıyoruz. Deprem bölgesinden başlamak üzere 81 ile gidiyoruz. 81 ildeki okullarımızda geleneksel oyunlar kulüplerini kurup spor kulüplerimizi oluşturmak, bu öğrencilerimizin içerisinden bireysel sporcularımızı çıkarmak ve bu oyunları oynarken onları geçmişe götürmek istiyoruz. Bütün illerimizi gezip bir yandan yetenek avcılığı yapıp diğer yandan da çocuklarımızın gönüllerine dokunmak istiyoruz. Geleceğe sağlam, altyapısı olan, vicdanlı, merhametli çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin de Geleneksel Oyunlar Tırı ile çocuklara geleneksel oyunların tanıtıldığını söyledi.

Diğer okullardan da öğrencileri getirip etkinlik ile buluşturduklarını belirten Öztekin, öğrencileri bu tür oyunlarla buluşturan Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna teşekkür etti.