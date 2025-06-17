Geleneksel Oyunlar Tırı Çankırı'da Öğrencilerle Buluştu

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Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Oyunlar Tırı, Çankırı Eğitim Şenliği'nde öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklar, mangala, mas güreşi ve halat çekme gibi geleneksel oyunları oynayarak kültürlerini öğrenme fırsatı buldu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Çankırı'da öğrencilerle buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Çankırı Eğitim Şenliği kapsamında İsmet İnönü Ortaokulu bahçesinde kurulan istasyonlarda çocuklar mangala, mas güreşi, onikitaş, halat çekme, çemberbaz, kale, aşık, çember çevirme ve koca ayak gibi geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

Geleneksel Oyunlar Tırı Koordinatörü Gül Yeter Yaşar, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 ay önce çıktıkları yolculukta ilk olarak 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 10 ili ziyaret ettiklerini söyledi.

Bugün 12'nci il olarak Çankırı'ya geldiklerini belirten Yaşar, "Bu şekilde 81 il projemiz var. İnşallah kuşaktan kuşağa geleneksel oyunlarımızı yaymaya çalışacağız. Amacımız, hedefimiz bu. Aşık atma, mangala gibi birçok geleneksel oyunlarımız var. Çocuklarla eğlenceli vakit geçiriyoruz hem de oyunları öğreniyoruz, kültürün aktarılmasını sağlıyoruz. Buradaki temel hedefimiz bu." dedi.

Oynanan oyunların çocuklar arasında birlik ve beraberlik sağladığını dile getiren Yaşar, şunları ifade etti:

"Zaten oyunlarımızın çoğu gruplaşma oyunu. Birlikle, beraberlikle dayanışma içinde oynayabilecekleri oyunlar. İletişimleri kuvvetleniyor. Birçok çocuk birbirini tanımıyor mesela. Oyunlar sayesinde burada grup oluyorlar, tanışıyorlar, isimlerini bilmeden oyun arkadaşları oluyorlar. Bunlar güzel şeyler sağlıyor çocuklar arasındaki iletişime."

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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