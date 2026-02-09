Haberler

Fransa'da bir yargıcın kripto para çetesi tarafından kaçırılmasıyla bağlantılı 6 şüpheli tutuklandı

Fransa'nın Drome vilayetinde bir yargıç ve annesinin fidye için kaçırıldığı olayla bağlantılı olarak 6 kişi tutuklandı. Olayda, yargıca eşinden kripto para talep edilmişti. Yaklaşık 200 polisle yapılan arama sonrası yargıç ve annesi yaralı halde bulunmuştu.

Fransa'da bir yargıç ve annesinin kripto para çetesi tarafından fidye için kaçırıldığı olayla bağlantılı 6 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lyon Savcılığı yaptığı açıklamada 7 ve 8 Şubat'ta fidye olayıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 erkek, 1 kadın ve 1 çocuğun tutuklandığını belirtti.

Fransa'nın güneydoğusundaki Drome vilayetinde yaşanan olayda, Fransız yargıç ve annesi kaçırılarak yargıcın eşinden fidye olarak kripto para talep edilmişti.

Yaklaşık 200 polisin katıldığı arama çalışmaları sonrası 6 Şubat'ta vilayete bağlı Bourg-les-Valence'de bir tren garında Fransız yargıç ve annesine yaralı halde ulaşılmış ve şüphelileri yakalama çalışmaları yoğunlaştırılmıştı.

Soruşturma, kripto parayla alışveriş yapan varlıklı kişileri hedef alan kaçırma ve gasp girişimlerinin çözülmesi için genişletilmişti.

