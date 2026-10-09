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Fon Koordinasyon Kurulu, 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme hazırlıklarını ele aldı

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Fon Koordinasyon Kurulu, 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme hazırlıklarını ele aldı
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İletişim Başkanlığı'na göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, 1 milyon TL'ye kadar ara ödemelerin teknik hazırlıkları değerlendirildi. Toplantıda fahiş kazançların iadesi için kurumlar arası eş güdüm de ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilen Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifi kapsamında 1 milyon TL'ye kadar yapılacak ara ödemelere ilişkin teknik hazırlıklar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca fahiş kazançların iadesi sürecinde kurumlar arası eş güdüm konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır. Toplantıda olağan tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılmış, olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Bu kapsamda, olağanüstü tasfiye konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunulacak olan kanun teklifi çerçevesinde, 1 milyon TL'ye kadar yapılacak ara ödemeler ile ilgili teknik hazırlıklar gözden geçirilmiştir. Ayrıca, fahiş kazançların iadesi için, açılmış olan hesaplara iade sürecinde kurumlar arası eş güdüm için gereken hususlar ele alınmıştır.

Fon Koordinasyon Kurulu, belirlenen temel ilkeler çerçevesinde ilgili kurumlarımızla eş güdüm içinde ve hızlı bir şekilde aksiyon alması yönünde çalışmalarını sürdürecektir. Teknik düzeyde kurum temsilcilerinden oluşturulan ekipler detaylı çalışmalar yapmaktadır. Her bir bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurum, kendi alanında çalışmalarını yaparak aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA
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