Fethiye'de iş yerindeki yangına müdahale eden 2 kişi dumandan etkilendi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinin mutfağında çıkan yangına müdahale eden 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iş yerinde çıkan yangına müdahale ettikleri sırada dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karaçulha Mahallesi Karakaklık Caddesi'ndeki bir iş yerinin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yerinde çalışan 2 kişi, alevlere müdahale ederek söndürdü. Müdahale sırasında dumandan etkilenen bu kişiler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekibince iş yerinde soğutma çalışması yapıldı.
Yangın nedeniyle iş yerinin mutfağında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır