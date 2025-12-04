Dünya Madenciler Günü... Erbakan: "Yerin Derinliklerinde Büyük Bir Fedakârlıkla Çalışan Tüm Madencilerimizin Madenciler Günü'nü Tebrik Ediyorum"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yerin derinliklerinde büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm madencilerimizin Madenciler Günü'nü tebrik ediyorum. Rabbim tüm kardeşlerimizi kazalardan ve belalardan muhafaza eylesin" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Dünya Madenciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erbakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

